مركز نظم الموارد الحكومية يحصد 3 جوائز عالمية

المواطن - الرياض

حقق مركز نظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية ثلاث جوائز من منظمة ستيفي العالمية (Stevie International Business Awards) والتي تُعد من جوائز الأعمال الأولى في العالم لتكريم وتقدير أفضل الممارسات والإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات.

وجاء فوز المركز بجوائز ستيفي العالمية ليحصد الريادة في تحقيق المستهدفات في تخطيط وإدارة الموارد الحكومية عبر توفير أنظمة موحدة ومتكاملة ومنتجات وخدمات رقمية مبتكرة.

وقد حصل المركز على الجائزة الذهبية لمنصة اعتماد عن فئة حلول إدارة الأنظمة وذلك لتقديم أفضل الحلول في خدمات تقنية المعلومات التي تدعم احتياجات الأعمال للموظفين والمستفيدين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.

ونال نظام “صرف” الجائزة الفضية ضمن فئة حلول إدارة رأس المال البشري وذلك لتقديم أفضل الحلول، التي مكنت وزارة المالية من إيداع رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين بشكل مباشر في حساباتهم البنكية من خلال البنك المركزي السعودي.

نظام تحصيل

وفي مجال إدارة المدفوعات حقق نظام تحصيل الجائزة الفضية عن فئة إدارة المدفوعات لتقديم أفضل الحلول في إدارة عمليات الدفع لفواتير المدفوعات الحكومية، وإدارة التسويات بين مقدم الخدمة والمستفيد.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: “سعداء وفخورون بتحقيق المركز، ممثلًا في منصة اعتماد ونظامي صرف وتحصيل، ثلاث جوائز من منظمة ستيفي العالمية، في ظل الدعم الذي يحظى به المركز وغيره من الأجهزة الحكومية، من القيادة الرشيدة -أيدها الله-“.

إنجازات نظم الموارد الحكومية

وأضاف أن الإنجاز يعكس حجم العمل المميز لفريق منصة “اعتماد” ونظامي “صرف” و”تحصيل” للمضي قدمًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة ضمن جهود المركز الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي.

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