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مزايا فتح حساب الادخار في البنوك
يُمكن تحويل الأموال بين الحسابات

مزايا فتح حساب الادخار في البنوك

2021/08/30
الساعة 9:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مزايا فتح حساب الادخار في البنوك
المواطن - الرياض

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية فوائد فتح حساب الادخار.

فوائد حساب الادخار: 

وقالت البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: إن حساب الادخار يمكن من خلاله تحويل الأموال بين الحسابات، فضلًا عن إمكانية ربطه بحسابات أخرى، ووجود سيولة يمكن الوصول إليها في أي وقتٍ، مع الحصول على فائدة شهرية.

ضغوط مالية: 

وفي وقت سابق، حذرت البنوك السعودية من عدم الادخار للأمور الطارئة وعدم التخطيط لتحمل الضغوط المالية الناتجة عن أمور طارئة أو أزمات مالية غير متوقعة، مثل المرض أو الحوادث أو فقد العمل، ناصحة بتخصيص جزءٍ من الراتب لمثل هذه الأمور الطارئة، وأن تكون قيمة هذا المبلغ تتراوح بين 3 و6 أضعاف الراتب الشهري.

 


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