مستجدات كورونا واحترازات القطاع الخاص في مؤتمر الصحة غدًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.

الأوضاع العالمية:

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة.

نسبة أخذ اللقاحات:

وكذلك يتحدث سعد عبدالله آل حماد، متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، وأيضًا نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص.

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