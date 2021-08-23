مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الطائف

المواطن - الطائف

استقبل نائب رئيس غرفة الطائف، غازي القثامي، مستشار مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في المملكة محمود أبو جبارة.

حضور كبير:

وبحث اللقاء، الذي شهد حضور عدد من أعضاء إدارة مجلس الغرفة والأمين العام دسمان الفقيه وعدد من رجال وسيدات الأعمال، التعاون بين الجانبين في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، حيث استعرض مستشار هونج كونج الفرص التجارية والمعارض التي تقام في هونج كونج أمام عدد من المستثمرين بالمحافظة.

فرص استثمارية مناسبة:

من جهته، رحب نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي بالزيارة، مشيدًا بما تم استعراضه من فرص استثمارية مناسبة ومشجعة، وقال القثامي: إن مثل هذا الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين، مؤكدًا حرص غرفة الطائف على استضافة مثل هذه اللقاءات بمقرها، حيث سبق ونظمت واستضافت عدة اللقاءات بالتعاون مع عدد من القنصليات وقطاعات الأعمال خارج المملكة للتعريف بكافة الفرص التجارية والصادرات لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة.

وفي النهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

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