مسلي آل معمر: الشركات الراعية تعاني مع الأندية

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، عن سبب معاناة الشركات الراعية مع الأندية الرياضية خلال الفترة الماضية.

مسلي آل معمر يكشف سبب معاناة الشركات الراعية مع الأندية

وقال رئيس نادي النصر خلال ملتقى الاستثمار الرياضي، اليوم الاثنين: “الشركات الراعية تعاني مع الأندية، لأنها فقط تبحث عن موعد سداد الدفعة ولا تبحث عن ربحية الراعي واستدامته”.

وتابع مسلي آل معمر خلال الجلسة الحوارية الثانية، قائلًا: “لدينا شباب سعوديون في إدارة التسويق، استقطبناهم من جهات مميزة، وستشاهدون انعكاس هذا العمل في نادي النصر خلال أيام”.

خالد البلطان يؤكد أن الاستثمار الرياضي رابح

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان بتجربة الاستثمار في قطاع الرياضة، وأكد أنه استثمار رابح، مشيرًا في الوقت ذاته أن هناك ثروات عديدة للأندية لم تُستثمر بعد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

احتمالية تعديل نظام السوبر السعودي

على الجانب الآخر، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل أن بطولة كأس السوبر السعودي قد تشهد تعديلات خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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