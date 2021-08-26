مشاهد أولية من تفجير مطار كابل وسقوط 13 قتيلًا بينهم أمريكيون

المواطن - متابعة

قتل ما لا يقل عن 13 شخصًا بينهم أمريكيون في تفجير انتحاري في محيط مطار كابل وسط العاصمة الأفغانية التي سيطرت عليها حركة طالبان قبل أكثر من 10 أيام.

وأكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن تفجيرًا دوّى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

ضحايا تفجير مطار كابل

إلى ذلك أكدت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن انفجارًا ثانيًا دوى في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، وأكدت الشبكة أن ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل أصيبوا جراء الانفجار الأول، فيما تتحدث تقارير صحفية عن سقوط 13 قتيلًا على الأقل جراء الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي إن انفجار مطار كابل الأول ناجم عن هجوم انتحاري شنه داعشي.

وذكرت بعض التقارير أن الانفجار وقع أمام فندق “بارون” الواقع مقابل مطار والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

تحذيرات من تفجيرات لاحقة

بدوره، حذر السفير الفرنسي لدى كابل، ديفيد مارتينون، أن هناك مخاوف من خطر وقوع تفجيرات أخرى أمام المطار، داعيًا المواطنين الأفغان إلى الابتعاد عن المنطقة فورًا. وحثت السفارة الأمريكية في كابل رعايا الولايات المتحدة على الابتعاد فورًا عن المطار. وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في “تويتر” صحة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة