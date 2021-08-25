مشاهد من نقل اللقاحات إلى المستشفيات من دعم المملكة إلى تونس

المواطن - الرياض

بدأت عملية نقل اللقاحات إلى المستشفيات التونسية ضمن منحة السعودية للشعب التونسي الشقيق لمساعدة البلاد على مواجهة تداعيات كورونا.

فيديو | مشاهد من عملية نقل اللقاحات إلى المستشفيات في #تونس من دعم المملكة لتونس#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rzIoh6smBS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات نقل اللقاحات من الطائرة التي وصلت إلى تونس مباشرة من شركة أسترازينيكا والتي استأجرها مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا الغرض.

وصول شحنة اللقاحات إلى تونس

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تونس، وصول 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الدعم المخصص للجمهورية التونسية الشقيقة من اللقاحات المحددة بمليون جرعة، وذلك اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 .

وقالت السفارة في بيان لها اليوم: سيكون وصول اللقاحات مباشرة من شركة أسترازينيكا على متن طائرة مستأجرة لهذا الغرض من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة.

وأضافت: سيستمر تواصل الدعم الصحي لتونس خلال الأيام القليلة القادمة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا «كوفيد-19»

الدعم الصحي لتونس

وتأتي هذه المساعدات ضمن المساعدات التي سبق أن وجه بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للجمهورية التونسية الشقيقة لمكافحة الجائحة، استجابة لطلب فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واشتملت على مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و (190) جهاز تنفس اصطناعيًا، و (319) جهازًا مكثفًا للأكسجين، و (150) سريرًا طبيًا، و (50) جهازًا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، و (4) ملايين كمامة طبية، و (500) ألف قفاز طبي، و (180) جهازًا لقياس النبض، و (25) مضخة أدوية وريدية، و (9) أجهزة للصدمات الكهربائية، و (15) منظارًا للحنجرة بتقنية الفيديو، و (5) أجهزة لتخطيط القلب (ECG).

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