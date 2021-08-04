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مشروبات وأغذية لا تبدأ بها يومك
منها القهوة وعصير الحمضيات

مشروبات وأغذية لا تبدأ بها يومك

2021/08/04
الساعة 11:29 صباحًا
- ‎فيصحة وطب‎, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مشروبات وأغذية لا تبدأ بها يومك
المواطن - متابعة

أعلنت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا، خبيرة التغذية الروسية، عضو الجمعية الوطنية لخبراء التغذية، أنه لا ينصح بتناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والأطعمة التي تحتوي على التوابل الحارة على الريق.

وأشارت الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن الكافيين يكبح الشهية، لذلك من الأفضل تناول القهوة بعد بعض الوقت من تناول وجبة الفطور.

توابل حارة وصلصات: 

وأضافت، كما يجب التخلي عن التوابل الحارة والصلصات في الصباح، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة، بحسب العربية.

وقالت إنه “بالطبع من جانب تناول شطائر مع الخردل أو غيره من التوابل الحارة، تنشط الجسم، ولكن من جانب آخر تؤدي مباشرة إلى التهاب المعدة”.

مشروبات غازية:

ولفتت الخبيرة إلى أن أكثر المواد الضارة للمعدة الفارغة هي المشروبات الغازية المحلاة، مؤكدة أن شربها باستمرار على الريق يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة.

وأضافت، يجب أن يرافق تناول عصائر الحمضيات وجبة فطور كاملة، لأنها بعكسه تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.


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