مشوار الاتحاد والرجاء المغربي قبل النهائي المرتقب

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الكرة العربية، نهائي الاتحاد والرجاء المغربي في البطولة العربية الذي ينطلق مساء السبت المقبل في المغرب.

طريق الاتحاد والرجاء:

وقبل الوصول إلى النهائي، فاز نادي الاتحاد على العهد اللبناني في دور الـ32 من البطولة بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

وفاز الاتحاد على الوصل الإماراتي برباعية لهدف في مجموع المباراتين في دور ثمن النهائي، بينما تأهل الاتحاد على حساب فريق أولمبيك أسفي المغربي بنتيجة 2/ 1 من مجموع المباراتين في دور الثمانية.

وعبر الاتحاد إلى النهائي بعد الفوز على مواطنه نادي الشباب برباعية مقابل ثلاثية في مجموع المباراتين.

أما نادي الرجاء البيضاوي المغربي فتأهل من دور الـ32 إلى دور الـ16 بعد الفوز على فريق هلال القدس الفلسطيني بثلاثية دون رد.

مباراة مثيرة بين الرجاء ومواطنه الوداد:

وتأهل الرجاء إلى دور الثمانية بعد مباراتين غاية في الإثارة أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي حيث انتهت المباراتين بالتعادل بخماسية لكل فريق من مجموعهما لكن الرجاء تأهل على حساب فريق الوداد.

وفي دور الثمانية تقابل الرجاء مع مولودية الجزائر، ثم واجه في دور نصف النهائي فريق الإسماعيلي المصري حيث تأهل الرجاء للنهائي بالفوز بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وينطلق نهائي البطولة العربية السبت المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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