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مصادرة ربع طن من الفحم المحلي بحفر الباطن
بهدف وقف تدهور الغطاء النباتي

مصادرة ربع طن من الفحم المحلي بحفر الباطن

2021/08/26
الساعة 12:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مصادرة ربع طن من الفحم المحلي بحفر الباطن مصادرة ربع طن من الفحم المحلي بحفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن حملة تفتيشية على أماكن بيع الفحم المحلي بالمحافظة، وأسفرت عن مصادرة ربع طن من الفحم المحلي.

حملات تفتيشية: 

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة.

الحد من الاحتطاب: 

كما بين أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطوات التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من ظاهرة الاحتطاب، والتي أسهمت أيضا في تنامي الوعي المجتمعي.

 

مصادرة ربع طن من الفحم المحلي بحفر الباطن
مصادرة ربع طن من الفحم المحلي بحفر الباطن

 

مصادرة ربع طن من الفحم المحلي بحفر الباطن
مصادرة ربع طن من الفحم المحلي بحفر الباطن


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