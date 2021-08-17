مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان مواد غذائية في مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان مواد غذائية وخضروات، ضمن الحملة الميدانية التي نفذتها وكالة البلديات، متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية، وبمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.

مباسط عشوائية:

وأوضحت الأمانة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الحملة الميدانية كانت على المباسط العشوائية والمحلات المخالفة في حي الزهور والسرد ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.

مستودع مخالف:

في سياق متصل، أغلقت وكالة البلديات، متمثلة في بلدية العمرة الفرعية، مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا غير مرخص بالحديبية، تم ضبطه خلال الجولات الرقابية الدورية التي تنفذها البلدية ضمن النطاق الإشرافي لها.

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