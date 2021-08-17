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مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان مواد غذائية في مكة المكرمة
حملة ميدانية استهدفت المباسط العشوائية والمحلات

مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان مواد غذائية في مكة المكرمة

2021/08/17
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان مواد غذائية في مكة المكرمة
المواطن - مكة المكرمة

أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان مواد غذائية وخضروات، ضمن الحملة الميدانية التي نفذتها وكالة البلديات، متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية، وبمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.

مباسط عشوائية: 

وأوضحت الأمانة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الحملة الميدانية كانت على المباسط العشوائية والمحلات المخالفة في حي الزهور والسرد ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.

مستودع مخالف: 

في سياق متصل، أغلقت وكالة البلديات، متمثلة في بلدية العمرة الفرعية، مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا غير مرخص بالحديبية، تم ضبطه خلال الجولات الرقابية الدورية التي تنفذها البلدية ضمن النطاق الإشرافي لها.

 


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