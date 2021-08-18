مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم مروع على طريق كلاخ الطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

شهد طريق “كلاخ – السديرة” جنوب شرق الطائف حادثاً مأساوياً راح ضحيته شخصان و5 إصابات بليغة إثر حادث تصادم مروع بين مركبتين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات المحافظة.

تزايد الحوادث المرورية:

وجدد أهالي منطقة كلاخ والسديرة والقرى المجاورة لها مطالبهم المتكررة بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والشخوص على الطريق وذلك بعد تزايد الحوادث المرورية والتي راح ضحيتها أبرياء، مؤكدين أن شكواهم التي تقدموا بها عدة مرات لا زالت حبيسة الأدراج مع استمرار تساقط الضحايا وتناثر أشلاؤهم على الطريق وسط صرخات وحزن ذويهم مقابل صمت المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

وقال سالم العتيبي لـ”المواطن”: نريد حلولاً عاجلةً وجذريةً وإنهاء معاناة الأهالي مع طريق كلاخ ـ السديرة، متعجباً من التجاهل الذي يعانيه الطريق من جانب الجهات المختصة، موضحاً أن الطريق يفتقد لوسائل السلامة والإنارة وكذلك الازدواجية ووضع الحواجز بين المسارات.

حوادث مروعة:

أما سعود الزيادي فأكد أن ما شاهده من حوادث مروعة على الطريق يتطلب استحداث مستشفى في المنطقة لنقل مصابي الحوادث المرورية مما قد ينقذ أرواحاً لاسيما أن بعض الحالات تحتاج إلى دقائق معدودة لإنقاذ حياتها، كما تحتاج المنطقة أيضاً مركزاً للدفاع المدني حيث إن أقرب مركز للدفاع المدني يبعد ما يزيد على 35 كيلومتراً.

في سياق متصل، أنشأ أهالي منطقة كلاخ ـ السديرة وسماً بعنوان “طريق كلاخ سديرة يحصد الأرواح” وتداولوا عبره صوراً للحوادث المؤلمة، وإحصائيات عن الإصابات والوفيات على الطريق؛ لإيصال صوتهم إلى المسؤولين في الجهات المختصة.

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