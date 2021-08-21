مصري يخنق زوجته ويطعنها في المصيف

المواطن - متابعة

ألقت الشرطة المصرية القبض على مصري قتل زوجته طعنًا بعدما خنقها في إحدى الشقق المصيفية في دلتا مصر.

تفاصيل قتل مصري زوجته

وأشارت التفاصيل إلى أن القاتل اصطحب زوجته إلى مدينة بلطيم وهو مصيف في شمال مصر يطل على البحر المتوسط، لقضاء عدة أيام في المصيف لكنه تخلص منها بعدما خنقها بقطعة من القماش ثم طعنها في بطنها.

القبض على القاتل

وتم القبض على القاتل بعد تلقي بلاغ عن العثور على جثة فتاة عمرها 18 عامًا، ربة منزل، مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها، والتفاف قطعة قماشية حول رقبتها، ووجود جرح قطعي بمنتصف البطن، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وقادت التحريات إلى تورط زوجها في الواقعة وتم القبض عليه وهو في الـ 29 سنة من العمر، وعاطل عن العمل وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه.

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