مصير مشاركة سلمان الفرج ضد الباطن

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال مصير قائده سلمان الفرج من المشاركة في مباراة الباطن، مساء الغد الجمعة بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سلمان الفرج جاهز لمواجهة الباطن:

وذكر الزعيم في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” أن سلمان الفرج شارك في مناورة فنية في جزء من الملعب مما يعني جاهزيته لمواجهة فريق الباطن دوريًّا.

كما طبّق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي فرضها المدرب جارديم على جزء من الملعب.

وفي وقت سابق، تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مفاجأتين سارتين، وذلك قبل مواجهة الباطن بالجولة الثالثة.

عبدالله عطيف وناصر الدوسري يعودان:

وذكر الزعيم عبر حسابه في “تويتر” أن الثنائي عبدالله عطيف وناصر الدوسري جاهزان للمشاركة في مباراة الباطن مساء الجمعة.

وكان ناصر الدوسري، غاب عن مواجهة التعاون بالجولة الثانية من الدوري مساء الجمعة الماضية بسبب وعكة صحية، بينما غاب عبدالله عطيف عن مباراة التعاون بسبب آلام في الركبة.

وقدم ناصر الدوسري أداءً مميزًا في مباراة الطائي يوم السبت قبل الماضي بالجولة الأولى من دوري المحترفين، نال بسببها الإشادة من جماهير الزعيم والنقاد الرياضيين.

ويتصدر الزعيم حاليًّا جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط من فوزين على الطائي والتعاون، ويسعى للوصول إلى النقطة التاسعة في حال الفوز على الباطن للانفراد بالصدارة.

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