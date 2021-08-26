مضاربة وركل وصفع بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا

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عمت حالة من الفوضى جلسة للبرلمان في أرمينيا، جراء شجار اندلع بين نواب الحكومة والمعارضة، في القاعة.

ونشب نقاش حاد بين نواب من حزب العقد المدني الحاكم، وعضو كتلة أرمينيا المعارضة، فاهي هاكوبيان، بينما كان الأخير يلقي خطابًا على المنصة.

شجار عنيف بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان #أرمينيا

#شاهد_سكاي pic.twitter.com/DsxL4fATJo — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 25, 2021

توتر ونقاش حاد:

وزاد الوضع توترًا، بعد تدخل بقية النواب، ليتحول البرلمان إلى ساحة قتال بالركل والصفع وتراشق عبوات المياه.

وعلّق رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان، الجلسة التي كانت تناقش برنامج الحكومة لمدة 5 سنوات.

قوات الأمن تتدخل:

ودخلت القوات الأمنية إلى القاعة ومنعت الشجار بين الطرفين.

ويعود سبب الخلاف إلى تضارب الآراء بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.

في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية محلية، أن القوات الأمنية منعت الصحفيين من التقاط المشاهد وأجبرتهم على الخروج من المكان المخصص لهم في البرلمان.

وأمس الثلاثاء أيضًا وقعت صدامات داخل مبنى البرلمان الأرميني بين نواب من أحزاب المعارضة وقوات الأمن.

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