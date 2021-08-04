مضيفات يربطن الراكب المتحرش في مقعده حتى هبوط الرحلة

المواطن - متابعة

اضطرت مضيفات رحلة جوية أمريكية إلى ربط الراكب المتحرش في مقعده بعدما لامس جسد اثنتين منهما وتعدى بالضرب على رجل بحسب مقطع فيديو نشرته قناة abc الأمريكية .

A 22-year-old Frontier Airlines passenger groped two flight attendants and punched a third in the face, police say. He became so unhinged that flight attendants had to duct tape him to his seat until the flight landed and officers handcuffed him.

Video by (abc7Chicago) pic.twitter.com/K01JRzUyLY — Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) August 4, 2021

التعامل مع المتحرش على الطائرة

وقالت الشرطة الأمريكية إن راكباً على متن طائرة تتبع شركة فرونتير إيرلاينز يبلغ من العمر 22 عاماً قام بملامسة مضيفتين ولكم ثالثاً في وجهه.

وأوضحت أن المتحرش أصبح مزعجًا لدرجة أن المضيفات اضطررن إلى وضع شريط لاصق على مقعده حتى هبطت الطائرة وقام الضباط بتقييد يديه.

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