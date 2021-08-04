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مضيفات يربطن الراكب المتحرش في مقعده حتى هبوط الرحلة
لامس اثنتين منهم ولكم راكبًا

مضيفات يربطن الراكب المتحرش في مقعده حتى هبوط الرحلة

2021/08/04
الساعة 5:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مضيفات يربطن الراكب المتحرش في مقعده حتى هبوط الرحلة
المواطن - متابعة

اضطرت مضيفات رحلة جوية أمريكية إلى ربط الراكب المتحرش في مقعده بعدما لامس جسد اثنتين منهما وتعدى بالضرب على رجل بحسب مقطع فيديو نشرته قناة abc الأمريكية .

التعامل مع المتحرش على الطائرة

وقالت الشرطة الأمريكية إن راكباً على متن طائرة تتبع شركة فرونتير إيرلاينز يبلغ من العمر 22 عاماً قام بملامسة مضيفتين ولكم ثالثاً في وجهه.

وأوضحت أن المتحرش أصبح مزعجًا لدرجة أن المضيفات اضطررن إلى وضع شريط لاصق على مقعده حتى هبطت الطائرة وقام الضباط بتقييد يديه.


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