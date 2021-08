مضيفات يربطن الراكب المتحرش في مقعده حتى هبوط الرحلة

المواطن - متابعة

اضطرت مضيفات رحلة جوية أمريكية إلى ربط الراكب المتحرش في مقعده بعدما لامس جسد اثنتين منهما وتعدى بالضرب على رجل بحسب مقطع فيديو نشرته قناة abc الأمريكية .

A 22-year-old Frontier Airlines passenger groped two flight attendants and punched a third in the face, police say. He became so unhinged that flight attendants had to duct tape him to his seat until the flight landed and officers handcuffed him.

