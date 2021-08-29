مطب عملاق يتربص بسكان حي الأمانة بالدمام !

المواطن - الدمام

فوجئ سكان حي الأمانة في الدمام والمعروف بـ 704 بوجود مطب عملاق يعترض الشارع الرئيسي الذي يدخل إلى الحي من طريق المطار.

مطب حي الأمانة

ويجد عابرو الطريق صعوبة لتجاوز ذلك المطب الضخم إلى الجهة المقابلة، خاصة أن الطريق مفتوح في الاتجاهين، حيث تضطر السيارات وخاصة الصغيرة لأخذه بالجنب أو إنزال بعض الركاب حتى لا تتعلق فوقه!

الأسوأ من كل ذلك قد يحدث مساءً فيما لو استمر المطب المصيدة على وضعه الحالي فقد تتعرض أية سيارة مسرعة عابرة له لخطر الانقلاب !

ولا شك وقتها أن النتيجة ستكون وخيمة على المركبة، وقبل ذلك على سائقها وركابها، وقد يحدث الأسوأ بحدوث إصابات أو حتى وفاة لا قدر الله!

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