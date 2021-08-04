معرض سكني يقدم عروضًا ومزايا خاصة لمنسوبي المالية

المواطن - واس

افتتح مساعد وزير المالية للإستراتيجية والخدمات المؤسسية عبد الرحمن بن عبد الله السكران، معرض سكني المقام بمقر الوزارة في الرياض، الذي ينظّمه برنامج سكني بالشراكة مع وزارة المالية، لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي والمساحة المهندس عبد الله بن سعود الحماد.

أهداف معرض سكني

ويهدف المعرض إلى تقديم عروض ومزايا خاصة لمنسوبي المالية المدرجين على قوائم سكني، ويقدّم البرنامج شرحاً وافياً عن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتاحة للمستفيدين، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، التي تتواجد في أرض المعرض، كما يتيح لهم الالتقاء بالمستشار العقاري، ويُمَكّن منسوبيّ “المالية” غير المسجلين من إتمام عملية التسجيل في البرنامج بشكل فوري، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

توفير الخيارات السكنية للمواطنين

ويأتي المعرض امتداداً لجهود وكالة الوزارة للدعم السكني ممثلة بإدارة الإسكان المؤسسي، عبر أكثر من 35 اتفاقية تم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

يذكر أن “سكني” دأب خلال الفترة الماضية على إقامة المعارض التعريفية والتوعوية، وعقد شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الحكومية والعسكرية، إضافةً إلى الشراكات مع القطاع الخاص، ممثلاً بالجهات التمويلية، بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية، لتسهيل رحلة المستفيد نحو امتلاك المسكن الملائم.

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