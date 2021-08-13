معهد الحرم المكي يجري اختبارات القبول للمتقدمين

المواطن - مكة المكرمة

أجرت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للدراسة في المعهد للعام الدراسي 1443هـ، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والإجراءات الاحترازية.

إجراءات القبول:

وأوضحت إدارة المعهد أن إجراءات القبول بدأت بالتقديم الإلكتروني على موقع المعهد، ثم تم فرز الطلبات وانتقال من توفرت فيهم الشروط المطلوبة للدراسة في المعهد إلى إجراء اختبارات القبول، فكان إجراء الاختبارات التحريرية عن بعد، ثم إجراء المقابلات الشخصية لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، وعقدت المقابلات عن بعد عن طريق المنصة التعليمية للطلاب المتقدمين على المرحلة المتوسطة، بينما كانت المقابلات للمتقدمين على المرحلة الثانوية حضوريًّا في مكتبة الحرم ببطحاء قريش، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية.

1856 طالبًا وطالبة:

الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين هذا العام على معهد الحرم بلغ 1856 طالبًا وطالبة، وقد تم ترشيح من توفرت لديهم الشروط واجتازوا الاختبارات والمقابلات.

ورفع مدير عام معهد الحرم المكي الشريف، الشيخ صالح السلمي، شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس ولجنة القبول والتسجيل على جهودهم، كما قدم شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حرصه وتوجيهاته السديدة للارتقاء بمنظومة التعليم في الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

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