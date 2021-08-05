مفاجأة صادمة لجماهير برشلونة حول ميسي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة صادمة لجماهير برشلونة الإسباني التي تنتظر حاليًا سماع خبر تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني.

ميسي يرفض البقاء بعد مفاوضات مطولة

وكان عقد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا انتهى مع البارشا في صيف العام الحالي، حيث بدأت المفاوضات مع النجم الأرجنتيني لتجديد العقد قبل 4 أشهر من الآن.

سبب رفض البقاء

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن ميسي قرر عدم تجديد عقده بسبب عدم اقتناعه بمشروع نادي برشلونة للمستقبل، إضافة لوجود عوائق اقتصادية ومالية تمنعه من الاستمرار في صفوف النادي.

وقبل إعلان صحيفة “ماركا” كان الإعلامي الإيطالي نيكولو سكيرا ذكر عبر حسابه في “تويتر”: “القصة بين ميسي والبارشا لم تنتهِ؛ لأن اللاعب جدد حتى صيف 2026، بانتظار الإعلان الرسمي”.

وأكد على أن عقد اللاعب الأرجنتيني الجديد عبارة عن سنتين كلاعب و3 سنوات كسفير للنادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر النجم الأرجنتيني مع الفريق الكروي الأول ببرشلونة في عام 2004، وحقق العديد من البطولات مع البارشا مثل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وتم تداول مؤخرًا صورة لـ ميسي مع مجموعة من نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، مما أثار الجدل حول اقترابه من ترك برشلونة والانضمام للفريق الباريسي.

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