مفاجأتان لعشاق النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى جمهور نادي النصر، مفاجأتين سارتين عن النادي، وذلك قبل مواجهة نادي ضمك بعد غد الجمعة بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُغلق أهم قضيتين:

وذكر الناقد الرياضي محمد العنزي المقرب من العالمي عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: “بعمل كبير جدًّا من إدارة العالمي وبدعم كبير من الأمير خالد بن فهد، أغلق العالمي اليوم قضيتي، اللاعب ألبان ميها لاعب العالمي السابق، الذي كلف خزينة النادي أكثر من 15 مليون ريال دون الاستفادة منه، الدفعة الأخيرة للقادسية 10 ملايين ريال من صفقة انتقال خالد الغنام”.

تفاصيل قضية ألبان ميها:

وكان ألير حليلي وكيل أعمال الكوسوفي ألبان ميها الذي انضم إلى العالمي بعام 2016 أوضح مسبقًا في تصريحات صحفية أن الأزمة مع إدارة العالمي لم تُحل حول مستحقات موكله.

وقال ألير في تصريحات صحفية: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان حكم لصالح موكله ألبان ميها بالحصول على مليون و100 ألف يورو من إدارة العالمي من أصل عقده الذي كان ينص على 3 ملايين و400 ألف يورو، حيث انضم للعالمي في عام 2016.

وفي مارس الماضي، أكد نايف آل صاحب الرئيس التنفيذي للقادسية أن النادي له 10 ملايين ريال من النصر في صفقة اللاعب خالد الغنام ، مضيفًا أنه تم تأجيل الموضوع لمنح النصر الفرصة للحصول على الرخصة الآسيوية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة