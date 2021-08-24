مفاجأتان لـ الهلال قبل مواجهة الباطن

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مفاجأتين سارتين، وذلك قبل مواجهة الباطن بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة عبدالله عطيف وناصر الدوسري:

وذكر الزعيم عبر حسابه في “تويتر” أن الثنائي عبدالله عطيف وناصر الدوسري جاهزان للمشاركة في مباراة الباطن مساء الجمعة المقبلة.

وكان ناصر الدوسري غاب عن مواجهة التعاون بالجولة الثانية من الدوري مساء الجمعة الماضية بسبب وعكة صحية، بينما غاب عبدالله عطيف عن مباراة التعاون بسبب آلام في الركبة.

وقدم ناصر الدوسري أداءً مميزًا في مباراة الطائي يوم السبت قبل الماضي بالجولة الأولى من دوري المحترفين، نال بسببها الإشادة من جماهير الزعيم والنقاد الرياضيين.

الهلال في الصدارة:

ويتصدر الزعيم حاليًّا جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط من فوزين على الطائي والتعاون.

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