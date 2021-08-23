مفاوضات بين النصر والأهلي لضم الشناوي

المواطن - مروة نبيل

تبذل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر جهدًا كبيرًا لضم حارس المرمى الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي خلال الفترة الحالية.

النصر يسعى لحسم صفقة الشناوي

وقال الإعلامي عيسى المسمار: “إدارة نادي النصر تفتح خط المفاوضات مع إدارة الأهلي المصري لضم الحارس محمد الشناوي بعرض مغرٍ جدًا وصل إلى 140 مليون جنيه مصري لمدة أربع سنوات، مما جعل الإدارة الأهلاوية تفكر في بيع عقد اللاعب”.

وتابع في تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “تبقى جولتان وينتهي الدوري المصري مما سيؤجل الرد حتى يوم الجمعة القادم”.

وأضاف: ” هذا الخبر أكده لي أكثر من (إعلامي) مصري مقرب من إدارة الأهلي.. الإدارة الأهلاوية ترفض رحيله ولكن لن تستطيع الصمود أمام قوة العرض المالي ربما أيام ونقول مبروك الشناوي نصراوي”.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي المقرب من الأهلي، علاء عزت، خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”، أن النصر رفع عرضه الشخصي للاعب، إلى 4 ملايين دولار سنويًا، ما يعني 15 مليون ريال سعودي تقريبًا.

حارس الأهلي يجذب الأنظار

وصرح مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأولمبي، أسامة عبدالكريم، بأن اللاعب الأهلاوي لفت أنظار أندية أوروبية وعربية بعد تألقه مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد الشناوي صاحب الـ32 عامًا من أبرز حراس المرمى في إفريقيا، وساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، بالإضافة إلى عدد من البطولات، منها؛ الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

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