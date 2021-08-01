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مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور
عرض حياته وحياة الآخرين للخطر

مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور

2021/08/01
الساعة 1:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور
المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بحي الصالحية في مدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

نصائح تهدئة السرعة

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور - المواطن

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

كذلك ينصح بإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور - المواطن مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور - المواطن


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