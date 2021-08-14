‎الرئيسية
جديد الأخبار
مفحط حي الياسمين بالرياض في قبضة رجال المرور
عرض حياة الآخرين للخطر

مفحط حي الياسمين بالرياض في قبضة رجال المرور

2021/08/14
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
مفحط حي الياسمين بالرياض في قبضة رجال المرور
المواطن - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع شكوى أحد المواطنين، نشر مقطع فيديو لقائد مركبة يمارس التفحيط معرضًا حياة الآخرين للخطر في حي الياسمين بالرياض.

وأوضح المرور، أنه تم القبض على سائق السيارة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

ضبط قائد مركبة متهور يعكس الطريق بسرعة جنونية في الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، القبض على