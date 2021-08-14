مفحط حي الياسمين بالرياض في قبضة رجال المرور

المواطن - الرياض

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع شكوى أحد المواطنين، نشر مقطع فيديو لقائد مركبة يمارس التفحيط معرضًا حياة الآخرين للخطر في حي الياسمين بالرياض.

وأوضح المرور، أنه تم القبض على سائق السيارة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/tIRq9ggWnu pic.twitter.com/Dhe9PVj9xr — المرور السعودي (@eMoroor) August 14, 2021

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