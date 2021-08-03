مقتل وإصابة 3 في حادث إطلاق نار قرب البنتاغون

المواطن - متابعة

قُتل شخص واحد على الأقل فيما أصيب اثنان من بينهم مطلق النار، في حادث وقع عند مدخل محطة المترو والحافلات بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون.

إغلاق البنتاغون

أعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق، إغلاق مبنى وزارة الدفاع عقب إطلاق عدة أعيرة نارية عند محطة مترو محاذية، وأشارت شرطة المبنى إلى إطلاق نار عند محطة المترو والحافلات المحاذية لمجمع مباني الوزارة.

وطلبت الشرطة من جميع الأفراد البقاء داخل المبنى، فيما تواصل قوات الأمن تمشيط المنطقة.

بدورها طلبت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي من الأهالي الابتعاد عن المنطقة، مؤكدةً أنها ستُقدم المزيد من التفاصيل في وقتٍ لاحق.

تعطل حركة المترو

من جهتها أفادت الهيئة المسيّرة للمترو في المنطقة بأنه تم إيقاف خط القطارات الذي يمر بجانب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية مؤقتًا.

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