مقتل 18 من حركة طالبان وإصابة 13 بقصف جوي بولاية بلخ

المواطن - متابعة

أعلن الجيش الأفغاني مقتل 18 من عناصر حركة طالبان وإصابة 13 آخرين بقصف جوي بولاية بلخ، في الوقت الذي نفت فيه سلطات ولاية فراه مزاعم الحركة الإرهابية في السيطرة على عاصمة الولاية.

هجمات حركة طالبان مستمرة

وقالت القوات الأفغانية إنها صدت هجوما للحركة الإرهابية على مدينة مزار شريف كبرى مدن شمال أفغانستان.

وقال مسلحو طالبان إنهم بدأوا الهجوم على مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ، لكن السكان والمسؤولين الأفغان قالوا إن المسلحين لم يصلوا إليها بعد بحسب روسيا اليوم.

من جهتها قالت الشرطة في ولاية بلخ إن أقرب موقع شهد معارك يبعد 30 كيلومترًا على الأقل منها، متهمة طالبان بأنها تستخدم “الدعاية لترويع السكان”.

مناطق سيطرة طالبان وباتت طالبان تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، بعدما استولت السبت على شبرغان معقل زعيم الحرب عبدالرشيد دوستم على مسافة حوالى 50 كيلومترًا شمال ساري بول، والجمعة على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة في جنوب غرب البلاد عند الحدود مع إيران. تسليح المدنيين من جهة أخرى قرر الرئيس الأفغاني أشرف غني تسليح المدنيين لمواجهة طالبان، وفقًا لما نقلته قناة العربية، في نبأ عاجل، نقلًا عن وكالة أنباء بلومبيرج، ووصف الرئيس الأفغاني المحادثات مع حركة طالبان بـالميتة.

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