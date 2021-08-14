مقتل 29 شخصًا جراء زلزال بقوة 7.2 درجات في هايتي

المواطن - متابعة

لقي 29 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون جراء زلزال ضرب هايتي اليوم بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وأوضح مدير الحماية المدنية في هايتي، جيري شاندلر، في إحاطة إعلامية أنّ 29 شخصًا لقوا مصرعهم على الأقل، 17 منهم في مقاطعة غراند-آنس و9 في مدينة لاس-كايس و3 في مقاطعة نيبس، مبينًا أنّ الزلزال وقع قرابة الساعة 8.30 (12.30 ت غ)، وعلى بعد 12 كم من مدينة سان لوي دو سود.

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري أنّ الحكومة أقرّت حالة الطوارئ لمدة شهر، عقب وقوع هذه الكارثة.

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