مقتل 7 أشخاص حاولوا التسلل لطائرة أمريكية في مطار كابل

المواطن - متابعة

أعلنت مصادر إعلامية أفغانية وفاة 7 أشخاص في مطار كابل بسبب التدافع ومحاولة التسلل إلى طائرة أمريكية عسكرية كانت تقف في المطار لإجلاء الرعايا الأمريكيين.

التدافع في مطار كابل

وشهد مطار كابل يوم أمس الأحد عددًا من الحوادث المأسوية ما بين تدافع وزحام ومحاولات التسلل إلى الطائرات للهرب من العاصمة الأفغانية بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة مواطنين أفغان وهم يهرعون أمام طائرة تحاول الإقلاع فيما تشبث البعض بالأجنحة والإطارات لكنهم تساقطوا على الفور بعد دقائق من الإقلاع في مشهد مأساوي لن ينساه التاريخ.

تساقط من طائرة بعد تحليقها

وفي سبيل الهروب من أفغانستان، خاطر العشرات بحياتهم عن طريق التشبث بعجلات طائرة أمريكية، وعندما بدأت بالتحليق، سقط المواطنون.

ويظهر في الفيديو كيف تحلق الطائرة والأفغان يسقطون، وأن العسكريين في الطائرة لم يقدموا أي مساعدة لهم بالرغم من أن الطائرة كانت فارغة.

وتفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم طالبان في المدن الكبرى، وقالت وسائل إعلام ومصادر، يوم الأحد، إن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة