مكافآت ودعم خاص لنادي الاتحاد قبل النهائي العربي

المواطن - مروة نبيل

يحظى نادي الاتحاد بدعم كبير سواء رسمي أو جماهيري قبل مباراته المرتقبة في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، ويطمح العميد للظهور بشكل مميز وحصد لقبه العربي الثاني.

ووصلت بعثة العميد برئاسة أنمار الحائلي، مساء أمس الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادًا لنهائي البطولة العربية، وسط استقبال رسمي في المطار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دعم كبير لنادي الاتحاد

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رصدت مكافآت مالية تُقدر بـ150 ألف ريال لكل لاعب في حالة التتويج بلقب البطولة العربية، وذلك بخلاف قيمة الحصول على اللقب من الاتحاد العربي كرة القدم.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ عن دعمه لفريق الاتحاد، وتمنى تألقه ضد الرجاء، مشيرًا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم مكافأة تُقدر بمليون ريال لتحفيزهم لحصد اللقب.

كما حرص رئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد على دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “يا رب فرحنا بالبطولة، ويرجعون إن شاء الله بالكأس”.

وفي بادرة طيبة، أبدت إدارة نادي هجر، اليوم الأربعاء، موافقتها على جدولة المستحقات المالية المتأخرة لدى نادي الاتحاد، لمساعدته في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ودعمه باعتباره ممثل الوطن في البطولة العربية.

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