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مناورة تُجهز الاتحاد في ختام معسكر النمسا
بعد إلغاء مباراة الدحيل الودية

مناورة تُجهز الاتحاد في ختام معسكر النمسا

2021/08/05
الساعة 5:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مناورة تُجهز الاتحاد في ختام معسكر النمسا جانب من المران - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريبات صباحية، اليوم الخميس، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا.

الاتحاد يخوض مناورة

وأجرى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مناورة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد اعتذار فريق الدحيل القطري عن المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها اليوم.

 

الاتحاد
جانب من المران – المصدر @ittihad

وقام أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بإجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، استعدادًا للعودة إلى السعودية، يوم غد الجمعة، بعد ختام المعسكر التحضيري في النمسا.

الاتحاد
جانب من المران – المصدر @ittihad

العميد يستعد للموسم الجديد

ولعب العميد 3 مباريات ودية في معسكر النمسا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث فاز على جريستهوفر النمساوي بنتيجة 9/0، وتجاوز جراتزر بنتيجة 3/2، وتغلب على فارازدين الكرواتي بثلاثية دون رد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 11 أغسطس الجاري، بمواجهة نظيره الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad


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