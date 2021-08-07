منتخب البرازيل يُتوج بذهبية كرة القدم على حساب إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

تُوج منتخب البرازيل الأولمبي بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد الفوز في مباراة البرازيل وإسبانيا بهدفين لهدف بعد تمديد المباراة لشوطيين إضافيين.

ملخص مباراة البرازيل وإسبانيا

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل لاعبي السيليساو حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للسيليساو أهدرها اللاعب ريتشارلسون بالدقيقة الـ38.

ونجح اللاعب ماثيوس كونها في إحراز الهدف الأول لـ البرازيل بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بعد خطأ من الدفاع الإسباني.

وفي الشوط الثاني ظل منتخب إسبانيا يقاتل حتى نجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ميكيل أويارزابال بالدقيقة الـ62 من تصويبة قوية.

واستمر ضغط المنتخب الإسباني الذي أهدر أكثر من فرصة في العارضة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وفي الشوط الإضافي الأول استمر ضغط المنتخب الإسباني لإحراز الهدف الثاني ولكن حارس منتخب البرازيل تعامل مع كل الهجمات بحسن تصرف.

منتخب البرازيل يحقق الذهبية الثانية في تاريخه

وباغت البرازيلي مالكوم، حارس إسبانيا أوناي سيمون ليسجل الهدف الثاني للاعبي السيليساو بالدقيقة الـ108 من الشوط الإضافي الثاني.

وانتهت المباراة بفوز البرازيل بثنائية لهدف، لتحقق الميدالية الذهبية الثانية في تاريخها بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن منتخب البرازيل كان تُوج بذهبية كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016 على حساب المنتخب الألماني بركلات الجزاء الترجيحية.

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