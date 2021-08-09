منصور بن مشعل يُجدد عضويته الذهبية لـ3 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، عن تسديد الأمير منصور بن مشعل رسوم العضوية الذهبية لمدة 3 سنوات مقبلة.

منصور بن مشعل يجدد العضوية الذهبية بالأهلي:

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منصور بن مشعل سدد الرسوم رسميًّا، ليواصل تواجده ضمن قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي.

وتمنت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي أن يمثل تواجد بن مشعل دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، فضلًا عن المساهمة في دعم ألعاب النادي ومناشطه المختلفة خلال الفترة المقبلة.

ودعم ابن مشعل، الذي يملك أكبر عدد من الأصوات، إدارة ماجد النفيعي في الانتخابات الماضية، كما أنه يحرص على تقديم الدعم المادي للراقي بشكل مستمر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

استقالة ابن مشعل من الأهلي:

وكان الأمير منصور بن مشعل قد تقدم باستقالته رسميًّا من منصبه كمشرف عام على كرة القدم شهر أغسطس 2020، بسبب ظروفه الصحية التي منعته من استكمال مهمته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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