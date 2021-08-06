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مهند عسيري يُبلغ الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم !
حسب توضيحه لإدارة النادي

مهند عسيري يُبلغ الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم !

2021/08/06
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مهند عسيري يُبلغ الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم ! مهند عسيري بجانب خالد البلطان رئيس الشباب
المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن قيام المهاجم مهند عسيري، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الشباب، بإبلاغ النادي برغبته في اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته مع النادي.

مهند عسيري يوضح لإدارة الشباب:

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: “عسيري أبلغ إدارة الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم وعدم استكمال مسيرته مع النادي، وذلك حسب توضيحه لإدارة الليث”.

وكان عسيري صاحب الـ35 عامًا انضم إلى الشباب في صيف العام الجاري قادمًا من الأهلي، وذلك بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الراقي.

مهند عسيري لاعب الشباب مع خالد البلطان

مشاركة غير منتظمة مع النادي الأهلي:

وغاب مهند عسيري عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بموسم 2020/ 2021، حيث لم يلعب سوى 67 دقيقة فقط في جميع البطولات، لينضم إلى الشباب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده رسميًّا.

وسبق أن أكد مهند عسيري صاحب الـ34 عامًا، أنه لم يضع أي شروط من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة لم تُناقشه في التجديد ولم تظهر رغبتها في ذلك.

 


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