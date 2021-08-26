مواجهات نارية بـ دور المجموعات في قرعة دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

كشف قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022 عن مواجهات نارية في دور المجموعات.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات

وجاءت المجموعة الأولى بعد قرعة دوري أبطال أوروبا مكونة من: “مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني كلوب بروج البلجيكي”.

المجموعة الثانية: “أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ميلان الإيطالي”.

المجموعة الثالثة: “سبورتينج لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس الهولندي، بيشكتاش التركي”.

المجموعة الرابعة: “إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، فريق شريف من مولدوفيا”.

المجموعة الخامسة: “بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف الأوكراني”.

المجموعة السادسة: “فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة السابعة: ” ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، سالزبورغ النمساوي، فولفسبورج الألماني”.

المجموعة الثامنة: “تشيلسي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، زينيت الروسي، مالمو السويدي”.

كيف تم تقسيم الأندية ؟

وتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى مرحلة المجموعات لـ4 مستويات، حيث ضم المستوى الأول الفرق التي توجت بلقب الدوري في بلدانها، بالإضافة إلى بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وضم التصنيف الأول كلًا من؛ مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، بايرن ميونيخ، ليل، تشيلسي وفياريال، وفي التصنيف الثاني، برشلونة، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، إشبيلية، بوروسيا دورتموند”.

وجاء التصنيف الثالث كالتالي؛ أياكس، أتلانتا، لايبزيج، زينيت، بورتو، بنفيكا، سالزبورج، وشاختار دونيتسك، ويضم التصنيف الرابع، كلوب بروج، بشكتاش، فولفسبورج، دينامو كييف، ميلان، يونج بويز، مالمو، وشريف تيراسبول.

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