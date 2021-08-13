موجات الحر تشعل أكثر من 500 حريق في إيطاليا

المواطن - متابعة

دخلت إسبانيا والبرتغال موجة حر من المرجح أن تستمر حتى الاثنين، مع وجود أخطار عالية لاندلاع حرائق في معظم شبه الجزيرة، فيما يكافح عناصر الإطفاء الإيطاليون في أكثر من 500 حريق ناتجة عن القيظ.

وأوضحت وزارة التحوّل البيئي الإسبانية في تغريدة أنها أرسلت “ست آليات جوية لمكافحة الحرائق” في أراغون وريوخا وكاتالونيا، حيث بدا حريق كاتالونيا الأكثر خطورة، خاصةً أنّه يؤثر على منطقة غابات محمية تبلغ مساحتها 41 هكتاراً على شواطئ منطقة طركونة.

مخاوف من حرائق في إسبانيا والبرتغال

وفي إسبانيا كما في البرتغال المجاورة، أصبح خطر اندلاع الحرائق أمراً مقلقاً للغاية، فيما يشهد حوض البحر الأبيض المتوسط حرائق واسعة النطاق خصوصاً في اليونان، وهذه الأخطار ناتجة عن موجة قيظ قد تصل خلالها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية على الأقل حتى الاثنين في معظم أنحاء شبه الجزيرة، مع درجات حرارة أعلى في مناطق أخرى.

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