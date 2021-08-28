موجة غبار وأتربة تحجب الرؤية في منطقة نجران 

المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران والأطراف الشمالية من شمال غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يتوقع أن تزداد كمية السحب من مساء هذا اليوم على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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