موعد حفل تقديم صفقات النصر الجديدة وتحديد هوية الحاضرين

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر حتى الآن في ضم 4 صفقات قوية للفريق وذلك تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد 2021/2022.

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” إن أصفر العاصمة سوف يُقدم نجومه للجماهير ولوسائل الإعلام مساء الأحد المقبل وذلك على خلفية إقامة مباراة ودية بين الأصفر ونادي الشعلة.

وأضاف العنزي أن الحاضرين فقط هم من سيحملون التذاكر الموسمية.

4 صفقات حتى الآن لـ النصر

وكان العالمي نجح في ضم المدافع الأرجنتيني فونيس موري والمدافع محمد آل فتيل بالإضافة للمهاجمين الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قرار جديد للفريق

وفي وقت سابق، اتخذ مانو مينيز مدرب الفريق قرارًا سيساهم في استقرار الفريق من الناحية الهجومية بالموسم الرياضي الجديد.

وكان كل من صالح العباس وعبدالفتاح آدم عادا إلى العالمي بعد نهاية فترة الإعارة خلال الموسم المنصرم.

وسيتجه مدرب العالمي للإبقاء على صالح العباس وعبدالفتاح آدم مع وجود محمد مران والمغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني فينسينت أبو بكر وذلك لخلق حالة من التنافس في الفريق إضافة للقيام بعملية التدوير للحفاظ على كل المهاجمين من الإرهاق البدني والذهني، خاصة أن النصر، ينافس في أكثر من جهة وهي “دوري المحترفين، كأس الملك، دوري أبطال آسيا”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة