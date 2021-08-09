موعد ظهور ليونيل ميسي مع سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

النجم الأرجنتيني يُغادر برشلونة

وأعلن النادي الإسباني في بيان رسمي مؤخرًا عدم التوصل إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ34 عامًا لتجديد عقده، مشيرًا إلى رحيله رسميًّا عن الفريق الكتالوني بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

وأكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، في مؤتمر صحافي، أن لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني، منعتهم من تجديد عقد النجم الأرجنتيني، لتؤكد أنباء اقترابه من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ليونيل ميسي يستعد للتوقيع مع سان جيرمان

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه من المنتظر أن يتواجد ميسي في باريس اليوم، على أن ينهي الاتفاق على التفاصيل الشخصية الخاصة بعقده في حديقة الأمراء، على أن يتم تقديمه غدًا الثلاثاء، أمام برج إيفيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ليونيل ميسي لن يشارك مباشرة مع باريس سان جيرمان، خاصة وأنه لم يخض فترة إعداد حتى الآن، ولم يشارك في أي مران، منذ نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل يوم 10 يوليو الماضي.

وأضافت الصحيفة: “باريس سان جيرمان يتبقى أمامه 3 مباريات حتى نهاية أغسطس وقبل فترة التوقف الدولي”، وتابعت: “مباراة ريمس قد تشهد الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس، بعد أسبوعين من التأهيل”.

واختتمت الصحيفة الإسبانية، أن ميسي سينضم بعد ذلك لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لخوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم، أمام فنزويلا والبرازيل وبوليفيا.

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