موعد مباراة الأهلي وأبها الودية

المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” عن موعد المباراة الودية ضد فريق أبها، وذلك في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.

توقيت المباراة

وستقام المباراة اليوم الجمعة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

الأهلي يواجه الفيصلي الجمعة المقبلة

وسيواجه الراقي فريق الفيصلي بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 يوم 13 أغسطس الجاري، بينما يواجه أبها، نادي الشباب يوم الخميس 12 أغسطس بالجولة الأولى.

يذكر أن المدرب الألباني بيسنك هاسي كان تولى تدريب الفريق الكروي الأول بالراقي خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

وكان الأهلي أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز الثامن بالموسم الماضي، حيث عانى الراقي من مشاكل إدارية أثرت فنيًا على الفريق الكروي الأول، وأدت كذلك لاستقالة عبدالإله مؤمنة من رئاسة النادي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة