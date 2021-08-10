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موعد مباراة الاتحاد ضد الزمالك
ضمن منافسات الدوري المصري

موعد مباراة الاتحاد ضد الزمالك

2021/08/10
الساعة 5:30 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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موعد مباراة الاتحاد ضد الزمالك جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، في ظل المنافسة القوية على المراكز الأولى مع الجولات الأخيرة.

الاتحاد ضد الزمالك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الزمالك عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية على ملعب الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري لكرة القدم، على أن يتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت.

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الزمالك حاسمة بشكل كبير في ترتيب المراكز الأولى، حيث يطمح الفريق السكندري التقدم في الترتيب ودخول المربع الذهبي، فيما يسعى الفريق الأبيض لعدم فقدان أي نقطة والحفاظ على حظوظه بالمنافسة على اللقب.

الزمالك
فريق الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

الفريقان في الدوري المصري

ويرفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شعار لا بديل عن الفوز في الجولات المتبقية، أملًا في تعثر منافسه الأهلي لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، واقتناص اللقب الغائب عن خزائنه منذ 6 مواسم.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بشكل مميز مع مدربه حسام حسن، ويأمل تحقيق الفوز ضد الزمالك اليوم، من أجل العودة إلى المشاركة في المسابقات القارية، حيث إن الثلاث نقاط تمنحه حق اللعب في كأس الكونفدرالية.

الاتحاد ضد الزمالك
جانب من مباراة سابقة


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