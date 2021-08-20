موعد مباراة الاتحاد والرجاء المغربي

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الكرة العربية، نهائي الاتحاد والرجاء المغربي في البطولة العربية الذي ينطلق مساء الغد السبت في المغرب.

توقيت مباراة الاتحاد والرجاء

وسوف تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة أبو ظبي الرياضية.

وكان رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، كشف عن أن الفائز في مواجهة الاتحاد ضد الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية سيحصد 22 مليون ريال.

الفائز من مباراة الاتحاد والرجاء يحصد 22 مليون ريال

وتحدث السلمي لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: “لم يتم تخفيض مكافأة بطل البطولة العربية، الفائز بالنهائي سيحصد 22 مليون ريال والثاني أكثر من 9 ملايين ريال”.

وتابع السلمي: “لن يكون هناك أشواط إضافية في حال التعادل بالوقت الأصلي في نهائي البطولة العربية، ولن يكون هناك حضور جماهيري بنهائي البطولة بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وقبل الوصول إلى النهائي، فاز نادي الاتحاد على العهد اللبناني في دور الـ32 من البطولة بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

وفاز الاتحاد على الوصل الإماراتي برباعية لهدف في مجموع المباراتين في دور ثمن النهائي، بينما تأهل الاتحاد على حساب فريق أولمبيك أسفي المغربي بنتيجة 2/ 1 من مجموع المباراتين في دور الثمانية.

وعبر الاتحاد إلى النهائي بعد الفوز على مواطنه نادي الشباب برباعية مقابل ثلاثية في مجموع المباراتين.

أما نادي الرجاء البيضاوي المغربي فتأهل من دور الـ32 إلى دور الـ16 بعد الفوز على فريق هلال القدس الفلسطيني بثلاثية دون رد.

وتأهل الرجاء إلى دور الثمانية بعد مباراتين غاية في الإثارة أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي حيث انتهت المباراتين بالتعادل بخماسية لكل فريق من مجموعهما لكن الرجاء تأهل على حساب فريق الوداد.

وفي دور الثمانية تقابل الرجاء مع مولودية الجزائر، ثم واجه في دور نصف النهائي فريق الإسماعيلي المصري حيث تأهل الرجاء للنهائي بالفوز بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

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