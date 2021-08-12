موعد مباراتي الجمعة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الجمعة مباراتين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

موعد أول مباراة ليوم الجمعة

وستكون المباراة الأولى بين فريقي النصر وضمك في تمام السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الأهلي والفيصلي في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

تعثر أول لـ الاتحاد والشباب بـ دوري محمد بن سلمان

يذكر أن مباريات اليوم الخميس كانت انتهت بفوز أبها على الشباب بثنائية لهدف، وتعادل التعاون مع الحزم بثلاثية لكل فريق، وفوز الرائد على الفتح بهدف دون مقابل.

وكانت مباريات الموسم الجديد بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين انطلقت أمس الأربعاء حيث فاز الفيحاء على الاتحاد بهدف دون رد.

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