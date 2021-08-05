موعد وصول ماثيوس بيريرا إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

كشف الإعلامي الرياضي حمود القحطاني موعد وصول البرازيلي ماثيوس بيريرا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ماثيوس بيريرا يتجاوز الفحص الطبي

وقال حمود القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حُسمت الصفقة نهائيًا من باريس الرئيس الذهبي فهد بن نافل.. وصيف ساخن جارديم، بيريرا وماريغا”.

وأعلن القحطاني بعد ذلك عن حسم الصفقة، وقال: “رسميًا.. ماثيوس بيريرا يتجاوز الفحص الطبي، وسيتم التوقيع معه بعد قليل.. ومن المنتظر وصوله إلى الرياض منتصف الأسبوع القادم”.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل توصلت بالأمس إلى اتفاق مع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لضم بيريرا في الميركاتو الصيفي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اللاعب يطلب الرحيل

وكان ماثيوس بيريرا قد أصدر قبل بضعة أيام بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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