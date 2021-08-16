موقف كورونادو من مباراة الاتحاد والرائد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير الظهور الأول للبرازيلي إيغور كورونادو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية

ونجح العميد في التعاقد رسميًّا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، إلا أن عدم حل أزمة الكفاءة المالية تسبب في عدم قيده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن نادي الاتحاد اليوم عن إنهاء كافة المتطلبات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية رسميًا، حيث قدم كافة الالتزامات إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها، تمهيدًا للحصول عليها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

موقف كورونادو من مباراة اليوم

وكشف الإعلامي مبارك الشهري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موقف النجم البرازيلي من المشاركة في مباراة الاتحاد والرائد اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: “لن يشارك كورونادو في لقاء الليلة.. المباراة تبدأ 8:50، ترفع القائمة النهائية لرابطة المحترفين قبل المباراة بـ 90 دقيقة.. إذا تم استخراج الكفاءة قبل ثلاث ساعات فيستطيع اللاعب البرازيلي المشاركة”.

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