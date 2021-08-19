ميتريتا يودع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الروماني ألكسندرو ميتريتا الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميتريتا يودع الأهلاوية

ونشر ميتريتا عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، قبل قليل، صورة له بقميص النادي الأهلي، معلنًا الرحيل عن الفريق رسميًا وتمنى التوفيق للاعبين في المرحلة المقبلة.

وعلق ميتريتا قائلًا: ” شكرًا لـ النادي الأهلي على هذه التجربة، لقد كان من الشرف اللعب لهذا الشعار، أنا ممتن لكل الدعم الرائع الذي قدمتوه لي كما أكرر شكري لكم وأتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع المهاجم الروماني ألكسندرو ميتريتا في صيف عام 2020 على سبيل الإعارة حتى يناير 2022، قادمًا من نيويورك سيتي الأمريكي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تسجيل الصفقات الجديدة

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن المدير الفني بيسنيك هاسي طلب الاستغناء عن المهاجم الروماني وتسجيل الحسن نداو بدلًا منه، ما دفع الإدارة فسخ التعاقد مع اللاعب والاتفاق معه على تسديد مستحقاته مستقبلًا.

ونجحت إدارة الراقي التعاقد مع 5 لاعبين أجانب في الميركاتو الصيفي الحالي، وهم؛ المقدوني إليوسكي، السنغالي الحسن نداو والكرواتي فيليب براداريتش، والثنائي البرازيلي باولينيو ودانكلير، بجانب المهاجم محمد مجرشي.

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