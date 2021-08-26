ميزة لـ التعاون تُهدد النصر في دوري المحترفين السعودي

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الخميس مباراة مهمة ضد نادي التعاون وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة بـ دوري المحترفين السعودي.

ويملك نادي التعاون ميزة تُهدد النصر، وهي عودة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة سكري القصيم، حيث يعرف أسرار الفريق ولن يحتاج إلى الوقت للتأقلم أو وضع بصماته الفنية على اللاعبين.

رسالة صريحة من مدرب التعاون

وكان مدرب التعاون أكد في رسالته على أنه قادر على لم شمل فريق التعاون، وإعادته إلى ما كان عليه قبل 3 سنوات لتقديم النتائج الإيجابية في المباريات الكبرى، وهي رسالة تؤكد على أن التعاون سيكون مصدر خطورة اليوم أمام نادي النصر.

تعثر لم يكن بالحسبان بـ دوري المحترفين السعودي

يذكر أن النصر كان تعثر في الجولة الثانية ضد نادي الفيصلي مساء الخميس الماضي، حيث فاز الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف.

وسيركز الفريق الكروي الأول، بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز، على تحقيق 3 أمور في مباراة التعاون، وأولها هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لتجنب سيناريو الموسم الماضي، حيث عانى العالمي في البدايات وخسر ست مباريات في أولى جولات موسم 2020/ 2021، أفقدته الفرصة في المنافسة على لقب دوري المحترفين السعودي.

أما ثاني الأمور فهو ضرورة الفوز للإبقاء على حظوظ المدرب البرازيلي مانو مينيز بعد أن طالب جمهور العالمي بإقالته بعد الخسارة من الفيصلي.

وثالث الأمور هو تخفيف حدة غضب جمهور العالمي بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق في مباراة الفيصلي، بعد أن كان متقدمًا بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا.

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