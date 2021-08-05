ميسي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2026

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقّع بالفعل على تجديد عقده مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك لمدة 5 سنوات حتى صيف عام 2026.

ميسي باق في برشلونة خمس سنوات أخرى:

وذكر الإعلامي الرياضي الإيطالي نيكولو سكيرا عبر حسابه في “تويتر”: “القصة بين ميسي والبارشا لم تنتهِ؛ لأن اللاعب جدد حتى صيف 2026، بانتظار الإعلان الرسمي”.

وكان النجم الأرجنتيني عاد صباح الأربعاء الماضي إلى مدينة برشلونة الإسبانية، حيث تواجد مع عائلته لتحديد مصيره مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن النجم الأرجنتيني المتوج مع بلاده ببطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي، لن يشارك في أي تدريب لفريق البارشا إلا بعد توقيعه على العقد.

وأشارت الصحيفة المقربة من البارشا إلى أن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هو من تواجد فقط في تدريبات البارشا بداية من صباح الاثنين الماضي.

تفاصيل عقد ميسي الجديد:

وسيكون عقد ميسي الجديد عبارة عن سنتين كلاعب و3 سنوات كسفير للنادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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