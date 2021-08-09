ميلان يُعير مدافعه إلى فينسيا الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن إعارة مدافعه ماتيا كالدارا لصفوف فريق فينسيا الإيطالي، وذلك قبل انطلاق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد 2021/ 2022.

وذكر الموقع الرسمي لـ الروسونيري عبر الإنترنت أن كالدارا صاحب الـ24 عامًا سينضم إلى صفوف فريق فينسيا على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء بصورة نهائية من الروسونيري بنهاية موسم 2021/ 2022.

الأندية التي لعب لها كالدارا من قبل:

وسبق للاعب كالدارا اللعب في صفوف أندية “أتالانتا الإيطالي، يوفنتوس الإيطالي، تشيزنا الإيطالي، تراباني الإيطالي”.

وسيلعب الروسونيري أول مباراة له بالدوري الإيطالي في الموسم الجديد 2021/ 2022 يوم 23 أغسطس الجاري.

وكان ميلان أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 79 نقطة، ليتأهل مع الإنتر وأتالانتا ويوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022.

وكان جمهور الروسونيري قام بحرق قميص اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو، وذلك بعد انتقاله إلى الغريم التقليدي الإنتر.

ميلان يعود إلى دوري أبطال أوروبا:

ويعود نادي ميلان للمنافسات الأوروبية وبالتحديد دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غياب دام 7 سنوات عن المشاركة بدوري الأبطال.

وسبق لـ الروسونيري التتويج بلقب دوري الأبطال في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2007 على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما كان ترك ميلان وانضم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة انتقال حر، بعد نهاية مشاركته مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

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