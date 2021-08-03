‎الرئيسية
جديد الأخبار
نادي الإبل: لا علاقة لنا بمقطع سوق الطوقي وأسواق الإبل رافد اقتصادي واعد
يتم متابعة حالات العبث وإحالتها للجهات المختصة

نادي الإبل: لا علاقة لنا بمقطع سوق الطوقي وأسواق الإبل رافد اقتصادي واعد

2021/08/03
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
نادي الإبل: لا علاقة لنا بمقطع سوق الطوقي وأسواق الإبل رافد اقتصادي واعد
المواطن - الرياض

رد نادي الإبل على مقطع فيديو مصور خلال الأيام الماضية لمجموعة من الأشخاص يتحدثون عن أن نسبة كبيرة من الإبل في سوق الطوقي في أحد الأيام معبوث بها.

وأكد النادي، في بيان له عبر تويتر، عدم علاقته بهذا المقطع، وسوف يتم تحويل الملف إلى الجهات المختصة.

أسواق الإبل آمنة: 

وشدد نادي الإبل على أن أسواق الإبل آمنة وقطاع اقتصادي واستثماري واعد، وأنه وبالتعاون الدائم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المختصة يتم متابعة حالات العبث وإحالتها للجهات المختصة عبر اللجان المشتركة.

رقم للبلاغات: 

ولفت إلى أنه خصص في وقت سابق رقمًا للرصد وتلقي البلاغات المرئية وإرسالها على خدمة التراسل “واتساب” على الرقم 0569978424

 

نادي الإبل: لا علاقة لنا بمقطع سوق الطوقي وأسواق الإبل رافد اقتصادي واعد - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

نادي الإبل ينظم رحلة خفاف لاستكشاف تاريخ وحاضر السعودية

ينظم نادي الإبل رحلةً لزيارة بعض المعالم الجغرافية